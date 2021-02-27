Годовалый малыш попал в больницу, опрокинув на себя кружку с кипятком в Петербурге

Годовалый малыш попал в Петербургскую больницу с сильными ожогами от кипятка Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге врачи детской городской больницы имени Филатова спасают годовалого мальчика, получившего серьезные ожоги. Утром в пятницу, 26 февраля 2021 года, из медицинского учреждения в полицию Кировского района поступило сообщение о госпитализации малыша. Состояние ребенка тяжелое.

- По известным данным, в восьмом часу вечера 25 февраля в квартире дома 3 по улице Бурцева ребенок по неосторожности опрокинул на себя кружку с кипятком. Мальчика госпитализировали в больницу спустя два часа, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У ребенка серьезные термические ожоги. На данный момент он в тяжелом состоянии. За здоровьем мальчика следят врачи больницы.

Семья малыша полная, на учете никогда не состояла. Матери 37 лет, домохозяйка, 38-летний отец работает водителем в одной из компаний такси.