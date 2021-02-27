Погода в Санкт-Петербурге: 28 февраля 2021 года пройдет небольшой мокрый снег

Погода в Петербурге на 28 февраля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

"Комсомолка" узнала, какой будет погода в Санкт-Петербурге в воскресенье, 28 февраля 2021 года. В последний зимний день продолжится оттепель. В городе будет достаточно тепло, а серое небо периодически пропускать солнышко. Без осадком тоже не обойдется. Преимущественно - мокрый снег.

- 28 февраля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. С ночи и в течение всего дня местами будет идти мокрый снег. Ветер северо-западный, западный слабый, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Ночью могут быть небольшие заморозки до минус 2 градусов, но днем снова потеплеет до плюс 1-3 градусов по Цельсия. Поэтому утром на дорогах будет особо скользко.

А вот уже 1 марта потеплеет еще на пару градусов. Однако на город налетит сильный ветер. Синоптики обещают до 8-13 метров в секунду.