Прогноз погоды на 28 февраля в Санкт-Петербурге: мокрый снег и гололедица

В городе сохранятся мокрый снег и гололедица. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге настала пора "межсезонья". Уже не зима, еще не весна, а так, нечто среднее. Такая погода сохраняется в Северной столице и в воскресенье, 28 февраля. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- Днем в Санкт-Петербурге ожидается от 1 до 3 градусов тепла, - поясняют синоптики. - Пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица.

С началом новой рабочей недели в город придет очередная волна потепления - согласно прогнозу синоптиков, уже ко вторнику, 2 марта, воздух в Северной столице прогреется до +6 градусов. Кроме того, усилится ветер, а на дорогах и тротуарах, несмотря на стабильный "плюс", сохранится скользкая ледяная корка. В связи с этим специалисты призывают и пешеходов и автомобилистов быть особенно внимательными.