Еще 163 гектара намывных территорий создадут на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

Намывные территории считаются одними из наиболее перспективных для жилой застройки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Территория василеостровского намыва в ближайшие пять лет увеличится еще почти на 163 гектара – это почти 230 стандартных футбольных полей. Об этом в минувшую субботу, 27 февраля, сообщил санкт-петербургский Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ведомство опубликовало схему расширения жилой зоны на намывных территориях и опросные листы для горожан.

- Для указанной территории потребуется объем насыпи в 9,5 миллионов кубометров, - отмечается в документации. – Основной период работ займет чуть больше двух лет, подготовительный этап – порядка двух месяцев.

Расширение намыва заказчик (в качестве такового выступает ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» планирует начать в 2020 году. Если всей пойдет как нужно, то уже в обозримом будущем – а именно к 2034 году – возведение новых жилых пространств на намывных территориях полностью завершится.