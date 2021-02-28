Пухляк, московка, королек: Орнитолог рассказал, каких птиц в Санкт-Петербурге можно привлечь к своему окну при помощи кормушки

Зяблики (такие, как на фото) чаще всего встречаются не в самих кормушках, а под или рядом с ними - так же, например, как пищухи или корольки. Фото: Артем КИЛЬКИН

Хоть зима и потихоньку подходит к концу, не стоит забывать о птичках – тем более что вывесив за окном простейшую кормушку из пластмассовой бутылки, вы не только поможете им пережить голодные дни, но и, возможно, сможете увидеть парочку очень необычных гостей. Об этом в минувшую субботу, 27 февраля, рассказал основатель сообщества орнитологических экскурсий и сотрудник зоологического института РАН Сергей Петров.

- Самые частые «посетители» кормушек - домовые воробьи, большие синицы и лазоревки, - приводит слова ученого сообщество «Зоологический музей» ВКонтакте.- Если кормушка расположена рядом с лесным массивом или в нем, то, возможно, на нее прилетят поползни, большие пестрые дятлы, зеленушки, чижи, снегири, сойки и полевые воробьи.

Впрочем, если повезет, на угощение слетятся и редкие птицы – например, разные виды синиц (хохлатая, длиннохвостая, пухляк, московка и другие), чечетку или дубоноса. А вот так называемые «синантропные виды» - то есть, такие, чей образ жизни тесно связан с человеком – специалисты подкармливать не советуют. В нашей полосе к ним относятся преимущественно вороны и голуби – и те и те сами без труда найдут, чем поживиться в большом городе.