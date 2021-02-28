939 человек заразились коронавирусом в Санкт-Петербурге на 28 февраля 2021 года

Снижение заболеваемости не в последнюю очередь связано с увеличением числа прививок от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирусная инфекция продолжает сдавать позиции. Вот уже второй день в Северной столице фиксируется стабильное снижение количества новых зараженных. По данным федерального оперативного штаба, по состоянию на воскресенье, 28 февраля, их было 939 – на 11 меньше, чем за сутки до этого.

- Всего с начала эпидемии новый коронавирус в Санкт-Петербурге обнаружили у 367 177 человек, - уточняю в ведомстве. – 11 077 из них скончались, суточный прирост по смертности составил 38 человек.

Лидерство по заражениям, как и раньше, удерживает Москва – за сутки новую инфекцию выявили у 1 737 жителей столицы. Санкт-Петербург находится на втором месте. А вот в соседней Ленинградской области ситуация нестабильная: в последние трое суток там наблюдается рост количества новых заражений: со 126 на 26 февраля до 142 на 28 февраля.