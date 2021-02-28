Больше 20 000 человек обследовали на коронавирус в Санкт-Петербурге

Больше 20 000 человек прошли тестирование на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

20 337 человек – именно столько гостей и жителей Санкт-Петербурга обследовали за минувшие сутки на наличие в организме нового коронавируса SARS-CoV-2. Такие данные на воскресенье, 28 февраля, приводит городской оперативный штаб по противодействию инфекции.

- Обработано 2 707 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - уточнили в оперштабе. - С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 416 петербургских волонтеров, прошли обучение и аккредитацию 1 143 человека. Выполнили 5 665 заявок. С начала октября 174 810 человек получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Напомним: несмотря на опасения ученых, эпидемия коронавируса в Санкт-Петербурге явно сдает позиции. Так, суточная заболеваемость стабильно снижается вот уже на протяжении последних восьми дней. Вместе с тем количество выздоровевших и вакцинированных, напротив, так же стабильно растет.