12-летний ребенок покончил с собой в городе Выборг Ленниградской области

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН

Волна детских самоубийств, вспыхнувшая в России в последние несколько недель, судя по всему, и не думает утихать. Очередной жуткий случай произошел в минувшую субботу, 27 февраля, в городе Выборг Ленинградской области. На этот раз с собой покончил 12-летний ребенок. О случившемся «Комсомолке» сообщил источник в правоохранительных органах.

- Информация об инциденте поступила в УМВД от диспетчера службы 01 в 13:51, - уточнил источник издания. – В городе Выборг на территории недостроенного жилого комплекса был обнаружен труп ребенка 2008 года рождения, ученика шестого класса.

Правоохранители организовали проверку. Выяснилось, что семья ребенка полная, благополучная, на учете в контрольных ведомствах не состоит. Точные причины случившегося на данный момент устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 110 Уголовного кодекса России – «Доведение до самоубийства». В случае, если в деле появится виновный, подтолкнувший мальчика к тому, чтобы свести счеты с жизнью, этому человеку будет грозить о 15 лет тюрьмы.

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