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Общество

Военных инженеров готовят к борьбе с весенними паводками в Ленинградской области

Специалисты Западного военного округа будут помогать гражданскому населению в период таяния снегов и разлива рек и озер
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
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С приходом весны начнется сезон наводнений и паводков.

С приходом весны начнется сезон наводнений и паводков.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Веса уже не за горами – а значит, не за горами и традиционные весенние паводки. Каждый год от них страдают десятки жителей прибрежных территорий Ленинградской области. И хотя пока что ситуация остается, в целом, стабильной, сотрудники специальных подразделений Западного военного округа уже приступили к тренировкам на случай локальных природных катастроф.

- На базе понтонных соединений инженерного саперного полка созданы специальные мобильные бригады, - рассказал в пресс-службе ЗВО в воскресенье, 28 февраля. – Группы уже приступили к проведению практических занятий, в ходе которых под руководством опытных инструкторов военнослужащим предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных участков затопленной местности.

Отметим, что специалисты ЗВО помогают гражданскому населению в период паводков каждый год. Прошлой весной, например, они провели целую операцию – навели понтонную переправу в деревне Панозеро Республики Карелия.