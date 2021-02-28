Военных инженеров готовят к борьбе с весенними паводками в Ленинградской области

С приходом весны начнется сезон наводнений и паводков. Фото: Артем КИЛЬКИН

Веса уже не за горами – а значит, не за горами и традиционные весенние паводки. Каждый год от них страдают десятки жителей прибрежных территорий Ленинградской области. И хотя пока что ситуация остается, в целом, стабильной, сотрудники специальных подразделений Западного военного округа уже приступили к тренировкам на случай локальных природных катастроф.

- На базе понтонных соединений инженерного саперного полка созданы специальные мобильные бригады, - рассказал в пресс-службе ЗВО в воскресенье, 28 февраля. – Группы уже приступили к проведению практических занятий, в ходе которых под руководством опытных инструкторов военнослужащим предстоит совершенствовать навыки в установке понтонных переправ через водоемы и проведении эвакуации населения с труднодоступных участков затопленной местности.

Отметим, что специалисты ЗВО помогают гражданскому населению в период паводков каждый год. Прошлой весной, например, они провели целую операцию – навели понтонную переправу в деревне Панозеро Республики Карелия.