Легковушка перевернулась на крышу в Петроградском районе Санкт-Петербурга

На месте аварии работают дорожные службы. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Тяжелое ДТП произошло в это воскресенье, 28 февраля, в Петроградском районе Санкт-Петербурга, на пересечении улицы Куйбышева и Петроградской набережной. В самом начале Сампсониевского моста толкнулись две легковушки – одна из них отлетела в сторону и перевернулась. О случившемся рассказали очевидцы в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

- Одна из машин ехала на красный, - пояснили очевидцы. – На перекрестке она зацепила другую, ту от удара отбросило, она зацепила колесом трамвайный рельс и перевернулась.

О том, пострадал ли кто-нибудь в ДТП, на данный момент не сообщается. Известно лишь, что ДТП блокировало участок дороги. К счастью, не весь – трамваи предсказуемо встали, а вот поток автомобилей пока что без особых проблем объезжает место происшествия. Правоохранительные органы уже начали проверку по факту случившегося.