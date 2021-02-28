Туман, гололедицу и сильный ветер ждут в Ленинградской области в начале рабочей недели

Туман, гололедица и сильный ветер ожидаются в Ленинградской области. Фото: Артем КИЛЬКИН

Период крепких морозов в Ленинградской области кончился, но погода продолжает преподносить людям сюрпризы. Так, в понедельник, вторник и среду, 1, 2 и 3 марта, на территории региона ожидается плотный туман, гололедица на дорогах и сильный – до 15 метров в секунду – ветер. Об этом предупреждает главное управление МЧС России по региону.

- С 1 по 3 марта повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, затруднений в движении по автодорогам Ленинградской области, - отмечают в ведомстве. – А также повышается вероятность авиапроисшествий, изменений в расписании воздушных судов и аварий на железнодорожном транспорте.

В связи с капризами погоды жителей региона просят быть осторожнее: не лихачить на дорогах, внимательнее смотреть по сторонам на тротуарах, избегать хрупких и плохо закрепленных конструкций.

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