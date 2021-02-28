Штормовое предупреждение объявили в Ленинградской области

МЧС призывает жителей региона быть осторожнее. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Штормовое предупреждение объявлено в Ленинградской области 28 февраля Мы уже писали сегодня о том, что в соседней с Санкт-Петербургом Ленинградской области в начале новой рабочей недели ждут гололедицу и сильный ветер. Но, как оказалось, это еще не все: в воскресенье, 28 февраля, региональное управление МЧС объявило на территории Ленобласти штормовое предупреждение из-за густого тумана.

- Согласно прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, туман накроет регион в период с 18:00 по 21:00, - уточнили в пресс-службе ведомства. – Видимость будет ограничена до 500-1 000 метров. Повышается вероятность ДТП, в том числе крупных и с участием детей, авиапроисшествий, а также происшествий на акваториях и железнодорожном транспорте Ленинградской области

Территориальные силы МЧС уже привели в режим повышенной готовности. Специалисты призывают местных жителей быть особенно внимательными и аккуратными в воскресение и следующие три дня.