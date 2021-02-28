Отец развращал 12-летнюю дочь в Санкт-Петербурге

На мужчину уже завели уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главное управление МВД России по Санкт-Петербургу завело уголовное дело на 54-летнего жителя города. По версии следствия, мужчина на протяжении двух недель развращал свою собственную 12-летнюю дочь. О случившемся «Комсомолке» рассказал источник в правоохранительных органах.

- В полицию обратилась директриса одной из петербургских школ-интернатов, где училась девочка, - уточнил источник. – Она рассказала, что в январе-феврале 2021 года девочка находилась на больничном, жила с матерью и все это время подвергалась насильственным действиям со стороны своего родного отца.

Сейчас мужчина взят под стражу, ему грозит уголовная ответственность по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного кодекса России – «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Максимально наказание, которое она предусматривает – до двадцати лет тюрьмы.