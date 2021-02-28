В Смольном рассказали, из-за чего «пожелтели» реки в Санкт-Петербурге

Судя по фото, цвет поменяли как минимум Фонтанка, Мойка и Оккервиль. Фото: t.me/nedimonspbinf

Желтый цвет воды в петербургских речках не на шутку взволновал жителей и гостей Северной столицы. В воскресенье, 28 февраля, в соцсетях появилось сразу несколько фотографий, на которых отчетливо видно, что «перекраситься» по весне решили как минимум Фонтанка, Оккервиль и Мойка. Версии случившегося выдвигались разные, однако, как сообщили «Комсомолке» в комитете по природопользованию, ни одна из них не соответствует действительности.

- Такой цвет воды для данного времени года и погодных условий является абсолютно естественным, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Кроме того, уточнили в комитете, причина может быть еще и в том, что цвет воды в реках определяется составом горных пород, из которых сформированы речные водосборы. Зачастую бурый оттенок имеют воды рек и ручьев, текущих из болот — это обусловлено поступлением органических веществ, богатых железом.

Тем не менее специалисты выехали на места и взяли пробы воды для лабораторных исследований – на всякий случай.