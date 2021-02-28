В комитете по здравоохранению рассказали о выходе Санкт-Петербурга на плато по коронавирусу

В комитете по здравоохранению отмечают: о полной победе над эпидемией говорить пока рано. Фото: Олег ЗОЛОТО

Эпидемия коронавируса, пришедшая в Санкт-Петербург почти год назад, понемногу затухает – однако темпы этого затухания в последнее время снизились. Об этом в воскресенье, 28 февраля, заявил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

- На этой неделе в стационары, принимающие больных с COVID-19 и пневмониями, доставлено 2 545 взрослых больных, - отметил чиновник. - На предыдущей неделе этот показатель составлял 2 463 человека, что меньше на 3,2%. Заболеваемость продолжает снижаться, но гораздо медленнее, чем в январе. Не исключено формирование плато при довольно высоком уровне заболеваемости.

Вместе с тем в Санкт-Петербурге продолжают ослаблять особый «противоэпидемический» режим. Так, с понедельника, 1 марта, прием больных с коронавирусной инфекцией частично или полностью прекратят Александровская больница, центр имени Алмазова, государственный университет имени Мечникова и государственный медицинский университет имени Павлова.