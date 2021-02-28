Известный математик, профессор СПбГУ Иосиф Романовский умер из-за осложнений от коронавируса

В СПбГУ Иосиф Владимирович проработал более 50 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге скончался известный математик, автор десятков научных трудов, блокадник Иосиф Романовский. О трагическом событии в воскресенье, 28 февраля, сообщили в группе математико-механического факультета СПбГУ, где Иосиф Владимирович преподавал на протяжении 60 лет.

- Из-за осложнений от коронавируса на 86-м году жизни скончался Иосиф Владимирович Романовский, профессор кафедры исследования операций, - говорится в сообщении, опубликованном администрацией группы.

Иосиф Романовский родился в 1935 году. За все время работы им опубликовано свыше 160 научных и учебно-методических работ. Под руководство замечательного математика подготовлено более 40 кандидатов физико-математических наук. Трое его учеников успешно защитили докторские диссертации. В 2002 году Иосифу Владимировичу было присвоено звание «Заслуженного деятеля науки Российской федерации».