В Смольном поздравили с юбилеем художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина

Александринским театром Валерий Фокин руководит вот уже без малого 18 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Замечательный режиссер, художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин отпраздновал юбилей: 28 февраля ему исполнилось 75 лет. По такому случаю с торжественным словом к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

- В 2003 году Санкт-Петербург праздновал 300-летие основания, - напомнил губернатор. - И в этом же году художественным руководителем Александринского театра стал Валерий Фокин. Назначение выдающегося московского режиссера стало большим подарком нашему городу. Он возродил славу легендарной сцены, вдохнул в нее новую жизнь. За эти годы здание театра, которое находится под охраной ЮНЕСКО, было полностью отреставрировано. Театр получил новую сцену для творческих экспериментов. Благодаря Валерию Фокину в Петербурге впервые прошла Международная Театральная Олимпиада. В наш город приехало очень много гостей.

Не остался в стороне от поздравлений и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- Руководимый вами старейший национальный театр страны уже многие годы ассоциируется с Вашим славным именем, - отметил он. - Глубокий психологизм и зрелищные сценические образы отличают каждое Ваше представление. Талант выдающегося режиссера, неустанный труд и преданность своему делу стоят за успехом Ваших спектаклей не только на подмостках российских, но и многих зарубежных театров.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Владимировичу дальнейших творческих успехов!