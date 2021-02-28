Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Звезды

В Смольном поздравили с юбилеем художественного руководителя Александринского театра Валерия Фокина

28 февраля замечательному режиссеру исполнилось 75 лет
Сергей ВОЛЧКОВСергей ВОЛЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Александринским театром Валерий Фокин руководит вот уже без малого 18 лет.

Александринским театром Валерий Фокин руководит вот уже без малого 18 лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Замечательный режиссер, художественный руководитель Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин отпраздновал юбилей: 28 февраля ему исполнилось 75 лет. По такому случаю с торжественным словом к нему обратился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов:

- В 2003 году Санкт-Петербург праздновал 300-летие основания, - напомнил губернатор. - И в этом же году художественным руководителем Александринского театра стал Валерий Фокин. Назначение выдающегося московского режиссера стало большим подарком нашему городу. Он возродил славу легендарной сцены, вдохнул в нее новую жизнь. За эти годы здание театра, которое находится под охраной ЮНЕСКО, было полностью отреставрировано. Театр получил новую сцену для творческих экспериментов. Благодаря Валерию Фокину в Петербурге впервые прошла Международная Театральная Олимпиада. В наш город приехало очень много гостей.

Не остался в стороне от поздравлений и председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

- Руководимый вами старейший национальный театр страны уже многие годы ассоциируется с Вашим славным именем, - отметил он. - Глубокий психологизм и зрелищные сценические образы отличают каждое Ваше представление. Талант выдающегося режиссера, неустанный труд и преданность своему делу стоят за успехом Ваших спектаклей не только на подмостках российских, но и многих зарубежных театров.

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» присоединяется к поздравлениям и желает Валерию Владимировичу дальнейших творческих успехов!

Культура