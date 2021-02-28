Погода в Санкт-Петербурге на 1 марта 2021 года: синоптики обещают туман и гололедицу

Несмотря на оттепель, на дорогах и тротуарах Санкт-Петербурга 1 марта 2021 года сохранится гололед. Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Санкт-Петербурге на 1 марта 2021 года, увы, не будет отличаться ни теплотой, ни красотой. Нас ждет продолжение типичного межсезонья: мокрое, слякотное и довольно промозглое. Об этом сообщают специалисты Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- День пройдет без существенных осадков, - констатируют синоптики. – Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха днем прогреется до +3, +5 градусов.

Ночью и утром 1 марта автомобилистов и пешеходов также подстерегает неприятный сюрприз: несмотря на ощутимое потепление, с дорог никуда не денется скользкая ледяная корка, что в совокупности с туманом может привести к очень и очень неприятным, тяжелым и опасным последствиям. Так что от души советуем быть аккуратнее – и для своего личного и для общественного блага.