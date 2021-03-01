Теплая и ветреная погода ждет Петербург 1 марта

1 марта в Петербурге будет тепло и ветрено Фото: Артем КИЛЬКИН

Вот и наступила долгожданная весна. А погода в Санкт-Петербурге словно специально подготовилась к ее встрече, начав оттепель еще на прошлой неделе. В понедельник, 1 марта 2021 года, в Северной столице будет тепло и ветрено, а воздух прогреется до 5 градусов выше нуля.

- В первый день календарной весны за погоду в Северной столице будет отвечать теплый сектор далекого циклона. При переменной облачности обойдется без существенных осадков, и солнечные лучи смогут неплохо прогреть воздушные массы, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Так, в течение дня в Петербурге ожидается погода до плюс 3-5 градусов, по Ленинградской области разброс от ноля до плюс 5. Ветер будет западный, порывистый 5-10 метров в секунду.

Однако не стоит ждать, что зима ушла насовсем. Уже с конца недели в городе снова установится минусовая температура и даже пойдет снег.