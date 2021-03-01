Штормовое предупреждение объявили в Петербурге 1 марта

Сильный западный ветер подует в Петербурге 1 марта Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Спасатели Санкт-Петербурга объявили штормовое предупреждение в городе в понедельник, 1 марта 2021 года. По прогнозам синоптиков, в Северной столице усилится ветер. При этом, он подует с запада, что чревато повышением уровня воды в реках и каналах города.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", 1 марта в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 16 метров в секунду, - сообщили в пресс-службе МЧС города.

Напомним, ветер с запада означает вероятность нагонной волны с Финского залива обратно в Неву. Благо, на защите города от наводнения стоит дамба, работники которой постоянно мониторят обстановку и в случае опасности закроют ее створы.

В целом в первый день весны в Петербурге будет тепло. Синоптики обещают до плюс 5 градусов и без существенных осадков. Вероятно, что даже солнце ненадолго заглянет в город.