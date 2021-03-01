Автобус вылетел на встречку и снес "Ауди" в Петербурге

Автобус снес "Ауди" на дороге у "Мега Дыбенко" в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

Серьезная авария произошла утром 1 марта 2021 года в Санкт-Петербурге. После небольших ночных заморозков дороги в городе превратились в каток. Водитель рейсового автобуса не справился с управлением на изгибе рядом с "Мега Дыбенко" и вылетел на встречную полосу движения, где в это время ехала легковушка "Ауди".

- Автобус не вошел в поворот на путепроводе к "Мега Дыбенко" и выехал на встречную полосу, где двигался автомобиль Ауди, - рассказал в социальной сети очевидец.

Судя по видео и фотографиям с места аварии, лобовое столкновение получилось жестким. Нижняя часть корпуса автобуса вмялась внутрь, лобовое стекло пошло трещинами.

Что касается "Ауди", то, видимо, машина двигалась на небольшой скорости. У автомобиля вылетело переднее колесо со стороны водителя, смялся капот.

На данный момент сообщений о погибших или пострадавших не поступало. Спасатели мчат на место, чтобы разобраться с аварией.