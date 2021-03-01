Петербуржец устроил стрельбу из-за плохого обслуживания на автомойке

Недовольный клиент устроил стрельбу на автомойке в Ленобласти Фото: принтскрин видео.

В Ленинградской области мужчина устроил стрельбу на автомойке из-за того, что ему не понравилось обслуживание. Инцидент произошел днем в воскресенье, 28 февраля 2021 года, на Железнодорожной улице в городе Кировск. Водитель "Шевроле Авео" приехал помыть машину, но что-то пошло не так. Свое недовольство клиент решил выразить выстрелами.

- В 16:01 в полицию поступило сообщение от 39-летнего автомойщика о том, что на мойке произошла стрельба. Правоохранители установили, что за шесть минут до звонка на место приехал мужчина, которому не понравилось обслуживание. В ходе возникшего конфликта, угрожая предметом, похожим на пистолет, недовольный клиент произвел несколько выстрелов в воздух, после чего с места происшествия скрылся на автомобиле, - рассказали в главном управлении МВД по Петербурге и Ленобласти.

Спустя несколько часов недовольного клиента задержали. Им оказался житель Петербурга, 43-летний безработный мужчина.

У подозреваемого изъяли светошумовой охолощенный пистолет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.