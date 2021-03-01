Массовое ДТП из девяти машин произошло на Витебском проспекте

Массовое ДТП произошло на Витебском проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Массовая авария из почти десятка автомобилей произошла утром 1 марта на Витебском проспекте. ДТП случилось на скользкой от гололеда трассе и ограничило проезд в сторону города. Из-за этого на проспекте собралась длинная пробка.

- Массовое ДТП на Витебском проспекте. Машин девять побилось, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам свидетелей, авария произошла около 7 часов утра. Побитые машины собрались в левой полосе, но несколько авто откинуло в правый. В итоге транспорту пришлось протискиваться по средней полосе.

ДТП произошло сразу после пересечения с Благодатной улицей, что вызвало затор на подъезде к перекрестку, Но пробка стоит и после, вплоть до Лиговского проспекта. Ее общая длина составляет около трех километров.

По возможности это место автомобилистам лучше объезжать.