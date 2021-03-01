Бомж изнасиловал девочку в лесу Ленобласти

16-летнюю девочку изнасиловал бомж в лесу Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области бездомный изнасиловал девочку. В пятом часу вечера в воскресенье, 28 февраля 2021 года, в полицию города Приозерск позвонила 40-летняя женщина, работающая на местом хлебокомбинате. Она рассказала, что ее дочь изнасиловали в поселке Бригадное.

- Полиция по "горячим следам" задержала 67-летнего мужчину без определенного места жительства, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что в 14:20 часов в городе Приозерск в 100 метрах от дома 41 по улице Ленина мужчина, угрожая ножом, схватил 16-летнюю девочку, затащил ее в лесной массив, где изнасиловал.

Подозреваемого отправили под стражу и возбудили уголовное дело. Расследование находится на контроле следственного комитета.

Напомним, в Петербурге полиция расследует дело о массовом изнасиловании семилетней девочки. Один из подозреваемых - сожитель ее матери.