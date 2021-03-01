Мертвую пенсионерку со связанными руками нашли после пожара на Большой Пороховской

СК проверяет обстоятельства гибели пенсионерки и ее сына при пожаре. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи из Красногвардейского района Петербурга выясняют обстоятельства гибели 75-летней пенсионерки и ее 37-летнего сына в огне. Пожар в многоквартином доме на Большой Пороховской улице произошел вечером 28 февраля. При этом погибшая женщина была связаны.

- Установлено, что до вскрытия двери в указанном адресе произошел пожар, который был локализован. После чего в квартире обнаружен труп мужчины 1983 года рождения. Также найдена находившаяся без сознания в комнате, со связанными руками за спиной женщина 1945 года рождения, которая после эвакуации скончалась в карете скорой помощи, - сообщает источник в правоохранительных органах.

По словам местных жителей, погибший мужчина был проблемным. Он злоупотреблял наркотиками, был неоднократно судим и нигде не работал. На этой почве у него происходили ссоры с матерью. Когда произошел пожар, мужчина не открывал дверь пожарным, ее пришлось выламывать.

Сейчас причины трагедии выясняет Следственный комитет.