СК возбудил уголовное дело после падения мальчика на скалодроме в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело после падения ребенка на скалодроме Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга в понедельник, 1 марта 2021 года, возбудил уголовное дело после падения мальчика на скалодроме. Правоохранители вменяют комплексу оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Напомним, ребенок сорвался с трехметровой высоты и сломал обе ноги.

- 27 февраля на скалодроме, расположенном в Невском районе, работники одной из коммерческих структур оказывали услуги по вводному уроку скалолазания. В результате 8-летний мальчик упал с высоты 3-х метров и с переломами ног был госпитализирован в больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, - рассказали в комитете.

Гендиректор скалодрома отметил, что за 10 лет их работы - это первый такой серьезный случай. Компания готова оказать полную поддержку семье пострадавшего ребенка.

- Сейчас по нашей инициативе, мы проводим внутреннюю проверку с приглашением внешней экспертизы и контролирующих органов, - добавил представитель скалодрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Трагическая случайность»: стало известно, как восьмилетний мальчик сломал обе ноги на скалодроме в Санкт-Петербурге

На момент госпитализации состояние ребенка оценивалось как тяжелое (подробности)