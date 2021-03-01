Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Более 14,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Город выходит на плато по пандемии
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий
Еще 14 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус

Еще 14 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты отмечают улучшение ситуации с пандемией в Санкт-Петербурге. Город вышел на плато. Однако расслабляться еще рано, так как может нагрянуть третья волна. По данным Смольного на утро понедельника, 1 марта 2021 года, за последние сутки в городе анализы на наличие инфекции сдали более 14 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14790 человек. Обработано 1975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации Северной столицы.

Тем не менее, в комитете здравоохранения отметили повышение показателей по госпитализации. При этом обращений за медицинской помощью стало на 59 процентов меньше. Это связано с тем, что врачи стараются отправлять в больницу всех пациентов, которые могут попасть в зону риска.

Коронавирус в Санкт-Петербурге: Хроника событий