Более 14,7 тысяч человек обследованы на коронавирус в Петербурге за сутки

Еще 14 тысяч петербуржцев сдали тест на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты отмечают улучшение ситуации с пандемией в Санкт-Петербурге. Город вышел на плато. Однако расслабляться еще рано, так как может нагрянуть третья волна. По данным Смольного на утро понедельника, 1 марта 2021 года, за последние сутки в городе анализы на наличие инфекции сдали более 14 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 14790 человек. Обработано 1975 вызовов по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, - сообщили в администрации Северной столицы.

Тем не менее, в комитете здравоохранения отметили повышение показателей по госпитализации. При этом обращений за медицинской помощью стало на 59 процентов меньше. Это связано с тем, что врачи стараются отправлять в больницу всех пациентов, которые могут попасть в зону риска.