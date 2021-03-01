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Происшествия

Жителя Петербурга избили «телескопом», два травматических пистолета его не спасли

ЧП произошло на Васильевском острове
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Жителя Васильевского острова ограбили, несмотря на два пистолета.

Жителя Васильевского острова ограбили, несмотря на два пистолета.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Василеостровского района ищет двух мужчин, которые избили и ограбили жителя 20-й линии после совместного застолья. Причем били гостеприимного хозяина чем-то похожим на телескоп, а украденными оказались два травматических пистолета, оказавшихся бесполезными в данном случае.

- 1 марта в 00:37 в дежурную часть поступило сообщение от 23-летнего безработного мужчины о том, что на него было совершено разбойное нападение. По словам потерпевшего, около 23:00 он пригласил к себе в гости двух неизвестных мужчин, которые во время ссоры, возникшей после совместного распития спиртных напитков, избили его телескопической трубой и украли два травматических пистолета, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Сами злоумышленники с места преступления скрылись, а побитый хозяин квартиры, которому никак не помогло его собственное оружие, отправился писать заявление в полицию. Правда, никаких примет гостей заявитель припомнить не смог. Теперь грабителей ищут.

Криминал