Мужчины в масках устроили стрельбу в кальянной в Выборге

Полиция разыскивает участников драки и стрельбы в кальянной Выборга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередные разборки со стрельбой произошли в Ленинградской области. На этот раз в ночь на воскресенье, 28 февраля 2021 года, семь человек в масках ворвались в кальянную, расположенную в доме 2 по улице Южный Вал в Выборге. Несколько человек пострадали.

- В ходе проверки установлено, что семь человек с закрытыми масками лицами вошли в кальянную в 02:30 ночи. У них началась ссора с посетителями. В итоге они избили отдыхающих, выстрелили несколько раз и сбежали, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Позже в больницу за медицинской помощью обратились трое парней в возрасте 25-27 лет. У всех были различные травмы и ушибы, в том числе от травматического оружия. Один из них госпитализирован, остальные отпущены домой.

Полиция возбудила уголовное дело. По подозрению в нападении разыскиваются трое мужчин 34-36 лет. Все они ранее были судимы.