39 дополнительных автобусов вышли на маршруты в Петербурге

Движение автобусов полностью восстановилось на доковидном уровне. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Дополнительные автобусы вышли на улицы Петербурга с первым днем весны. С 1 марта один из крупнейших городских перевозчиков - «Пассажиравтотранс», выпустил на линии еще 39 машин большой вместимости.

- Автобусы направлены на маршруты №№ 11, 26, 93, 115А, 118, 127, 130, 180 для улучшения обслуживания пассажиров и сокращения ожидания транспорта, - сообщает пресс-служба предприятия.

Теперь на восьми маршрутах сократятся интервалы в движении общественного транспорта, максимальное ожидание автобуса в час пик не превысит 10 минут.

В «Пассажиавтотрансе» отмечают, что после нынешнего усиления, автобусов на линиях в Петербурге станет больше, чем было до пандемии, когда были урезаны или отменены многие маршруты. То есть работа транспорта на данный момент восстановлена полностью. По крайней мере наземного.