943 человека заболели и 35 умерли от коронавируса в Петербурге

Новые случаи коронавируса выявлены в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом в Петербурге привел федеральный Оперативный штаб. Так, на 1 марта в городе подтверждено еще 943 случая заражения ковидом. Всего с начала пандемии в Северной столице зафиксировано 368 120 случаев заболевания.

Из этого числа 300 257 человек выздоровели, за минувшие сутки выписали еще 1320 человек. Однако выросло и число смертей по причине ковида. На утро понедельника подтверждены еще 35 летальных исходов. Всего по причине коронавирусной инфекции в Петербурге скончались уже 11 112 горожан.

Отметим, что за сутки тесты на коронавирус сдали около 14,7 тысячи горожан. Темпы обследований сохраняются, а вот скорость снижения числа инфицированных начала снижаться. Причин этого в Комитете по здравоохранению не называют, но опасения по поводу третьей волны есть. Остановить ее может только массовая вакцинация.