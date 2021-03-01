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Происшествия

Пьяное «Минирование» метро обернулось уголовным делом для жителя Металлостроя

Теперь мужчине грозит приличный тюремный срок
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Полиция нашла шутника, "заминировавшего" метро по пьянке.

Полиция нашла шутника, "заминировавшего" метро по пьянке.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция не оценила пьяную шутку 50-летнего жителя поселка Металлострой, что в Колпинском районе Петербурга и завела на мужчину уголовное дело. Причиной стал звонок с сообщением о минировании одной из станций метро.

- 27 февраля в 23:06 в полицию позвонил неизвестный мужчина и, используя ненормативную лексику, сообщил о якобы предстоящей опасности на одной из станций петербургского метрополитена. Полицейские оперативно установили личность звонившего и спустя несколько минут задержали его у станции метро «Ленинский проспект», - сообщает пресс-служба Главка.

За выходные горе-террорист отоспался, а следователи разобрались с материалами и 1 марта возбудили в отношении великовозрастного шутника дело по статье за заведомо ложное сообщение о теракте.

Теперь дважды судимому мужчине грозит новый срок - до пяти лет лишения свободы.

Криминал