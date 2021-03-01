Новый сорт сирени "Александр Невский" появился в Ленобласти

Появился новый сорт сирени, посвященный Александру Невскому / Фото, Петербургская митрополия

Санкт-Петербургская митрополия рассказала о новом сорте сирени - "Александр Невский". Кусты, посвященные 800-летию святого князя были представлены селекционной творческой группой "Русская сирень" на V Международной научно-практической конференции "Syringa L.: коллекции, выращивание, использование", которая прошла в онлайн-формате 24-26 февраля.

- Сирень «Александр Невский» среднепозднего срока цветения. Сорт хорош продолжительным ярким цветением и невыгорающей окраской соцветий, похожих на красный княжеский плащ. Молодые листья и побеги с антоциановым оттенком, кисти крупные, классической конической формы, средней плотности, бутоны пурпурные. Цветки простые, очень крупные, яркой, пурпурной окраски, - рассказали в митрополии.

Уже в августе Никольском скиту Александро-Невской Лавры в Кингисеппском районе Ленобласти будет заложен большой Александровский сирингарий, посвященный 800-летию благоверного князя Александра Невского. Новый сорт сирени займет в нем достойное место.