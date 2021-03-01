1000 медиков из Ленобласти пригласят на концерт в БКЗ «Октябрьский» по случаю 8 марта

Женщин-медиков из Ленобласти поздравят с 8 марта бесплатным концертом. Фото: администрация ЛО

Женщины-медики из Ленинградской области получат тысячу пригласительных билетов на концерт, посвященный 8 марта. Мероприятие пройдет в петербургском большом концертном зале «Октябрьский» и будет для врачей абсолютно бесплатным.

- 1000 женщин-медиков из области будут приглашены на концерт в БКЗ «Октябрьский». Для них споют солисты Мариинского театра, победители проекта «Голос» Дина Гарипова и Александра Воробьева, а также выступит симфонический оркестр Ленинградской области под управлением дирижера Михаила Голикова, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Само культурное мероприятие состоится накануне Международного женского дня, 7 марта. Начало запланировано на 18:00.

Впрочем, работа врача такова, что ее нельзя отложить на потом, поэтому часть женщин-медиков будет встречать праздник на боевом посту.