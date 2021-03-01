Сирены системы оповещения включат в Петербурге 3 марта

Системы оповещения проверят в Петербурге 3 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В среду, 3 марта 2021 года, жители Санкт-Петербурга услышат вой сирен и голоса из громкоговорителей, установленных на улице. Однако пугаться не стоит. С 10:37 часов во всех районах Северной столицы будет проходить комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения.

- В Петербурге будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, устройства информирования и оповещения, также будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженные с системой оповещения города и другие технические средства, - пояснили в МЧС.

Проверка пройдет быстро в три этапа - начнется в 10:37 с радио и громкоговорителей, следом пустят строку по телевизионным канала, а также передадут речевое сообщение. Все завершится в 10:44.