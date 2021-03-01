Более 250 улиц в центре Петербурга полностью очистили от наледи и снега

За выходные в центре Петербурга зачищено полностью 256 улиц Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На протяжении всех выходных коммунальщики активно убирали центр Санкт-Петербурга от наледи и снега. 27 и 28 февраля 2021 года в основных улиц было вывезено более 41 тысячи метров кубических снега – более 185 сформированных под вывоз снежных груд. Всего полностью были зачищены 256 улицы.

- Вывезен снег и обработаны тротуары под водостоками по всем, зафиксированным в протоколе, участкам. Например, по улицам Харьковская, Восстания, Моховая, Кирочная, Достоевского, Белинского, Марата, - отчитались в ГУДП "Центр".

Отмечается, что уборка была проведена по всем 60 адресам, где нашел недочеты вице-губернатор Николай Бондоренко во время рабочего объезда.

1 марта улицы города убирают 1036 единиц снегоуборочной техники и 1205 работников ручного труда. Помимо этого, аллеи, бульвары, скверы и парки приводят в порядок еще 106 машин и 534 специалиста.