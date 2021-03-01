Главный эпидемиолог рассказал, когда третья волна коронавируса придет в Петербург

Вакцинация может снизить интенсивность третьей волны коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вторая волна коронавируса идет на снижение в Петербурге, но некоторые специалисты уже предрекают новый виток пандемии. Третья волна ковида может накрыть город либо весной, в сезонный подъем респираторных заболеваний, либо осенью, по той же причине.

- Сейчас отмечается снижение заболеваемости COVID-19 на территории Петербурга, и я надеюсь, что эта тенденция продолжится до лета. Думаю, третья волна будет, но она будет осенью, когда сформируются новые коллективы, погодные условия ухудшатся, и опять начнется циркуляция вируса, - рассказала газете «Петербургский дневник» главный внештатный эпидемиолог города Мария Дарьина. - Очень надеюсь, что третья волна будет незначительной, потому что у нас появилась вакцина.

Впрочем, многое зависит от массовости вакцинации. К лету власти города планировали привить 1 миллион 200 тысяч жителей Петербурга, что должно сформировать так называемый коллективный иммунитет.

На 1 марта в Северной столице привито 245 941 человек. Из них 101 345 - полностью закончили цикл вакцинации.