Петербуржцам напомнили о смертельной опасности при выходе на лед

МЧС напомнило об опасности выхода на лед в Петербурге Фото: Александра СУРИС

МЧС Санкт-Петербурга напомнило местным жителям о смертельной опасности выхода на лед. Несмотря на призыва спасателей, горожане, особенно любители подледной рыбалки, продолжают гулять по неустойчивому ледовому покрытию Финского залива. Так, в понедельник, 1 марта 2021 года, произошел очередной инцидент.

- Возвращаясь на берег с рыбалки пожилой мужчина провалился под лед. К счастью, с ним рядом был его сын Виталий, который помог ему выбраться из воды, а затем подоспели спасатели на судне на воздушной подушке, - рассказали в МЧС.

Мужчине оказали медицинскую помощь и госпитализация ему не понадобилась.

Ведомство напомнило, что в Петербурге запрещено выходить на лед до 15 апреля. нарушителям грозит административная ответственность в виде штрафа. Добавим, что только за февральские праздники со льда были спасены 15 человек.

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