Генплан Санкт-Петербурга детализируют и ужесточат

В Генплане пропишут цели развития Петербурга, сроки и методы их достижения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Парламент Петербурга гармонизует Генплан: на рассмотрение депутатов внесли изменение в закон «О градостроительной деятельности», который коснется состава главного градостроительного документа региона.

– По сути, это новый, гораздо более выверенный подход к разработке и рассмотрению проекта Генерального плана города. Тот подход, который сможет защитить наш город от строительного хищничества, – отмечает председатель ЗакСа Вячеслав Макаров.

Первым делом в Генплан включат положение о территориальном планировании города и подробные карты функциональных зон. В документе пропишут цели развития Петербурга, сроки и методы их достижения, сведения о планируемых к размещению или реконструкции объектах, потребности города. Кроме того, каждая стройка должна будет проходить экологическое согласование с учетом состояния атмосферного воздуха.

В результате Генплан будет прочно связан со стратегией развития Северной столицы и устойчив перед попытками нарушить градостроительный закон. А чтобы все-таки построить гостиницу в парке, придется менять назначение функциональной зоны еще на этапе планирования и проходить общественные слушания.