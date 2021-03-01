Фура с мороженым сгорела на трассе М-11 под Петербургом

Фура горит на трассе "Нева". Фото: vk.com/spb_today

Огненное происшествие зафиксировали на камеры мобильных телефонов водители, ехавшие по трассе М-11 Москва-Петербург. На подъезде к Северной столице в правой полосе внезапно загорелась фура с мороженым. По крайней мере именно такая реклама с торговой маркой белорусского продукта была наклеена на борта прицепа.

- На трассе М-11 горит фура. Пожарные уже едут. Вроде никто не пострадал, - написали очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Судя по кадрам съемки, шофер грузовика успел отцепить тягач и отогнать его подальше от полыхавшего полуприцепа. А вот сам прицеп, несмотря на холодное содержимое, горел в полную силу: «Жалко мороженое, растаяло».

По мнению специалистов из числа пользователей соцсетей, пожар мог произойти из-за перегрева ступичного подшипника фуры.

Отметим, что инцидент произошел в Любанском поселении Тосненского района Ленобласти по направлению к Петербургу.