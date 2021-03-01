В Петербурге увеличили число пунктов вакцинаций от коронавируса в ТЦ

В Петербурге стало больше торговых центров с пунктами вакцинации от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге увеличили количество пунктов вакцинации от коронавируса в торговых центрах – с 5 до 8. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев. По его словам, так горожанам будет еще удобнее определиться с прививочным пунктом. Напомним, в пяти ТЦ вакцинировать начали с 24 февраля, к 1 марта там привились уже 1187 человек.

- Теперь прививочные пункты функционируют в «Невском Центре», «Европолисе», «Охта Молле», «Жемчужной Плазе», «Сити Молле», «Гранд Каньоне», «Маршале» и «Леруа Мерлене» на Выборгском шоссе. Обычно в одном торговом центре Петербурга вакцинируют от 60 до 80 человек, - цитируют вице-губернатора в Смольном по итогам его выступления в соцсети Clubhouse.

Добавим, что за неделю в Северной столице число больных COVID-19 и госпитализаций в стационары сократилось примерно на 12%. Для дальнейшей стабилизации эпидситуации власти просят горожан активнее прививаться от инфекции.