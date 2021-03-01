Нападение на консульство Украины в Петербурге осудили на высшем уровне

Напавшего на консульство Украины задержала полиция.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с осуждением нападения на охранника украинского консульства, которое произошло в Петербурге днем 19 февраля.
- Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились, - приводит слова Захаровой «Мойка 78».
При этом в Министерстве иностранных дел призвали Киев не политизировать инцидент и отметили, что петербургские врачи оказали всю необходимую помощь охраннику, консульства, получившему два ножевых ранения.
Напомним, что нападавшим оказался ранее судимый и психически нездоровый житель Санкт-Петербурга по имени Назар. Сейчас мужчина арестован, вопрос о его подсудности будет решен по результатам проведения медицинской экспертизы.