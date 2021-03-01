Нападение на консульство Украины в Петербурге осудили на высшем уровне

Напавшего на консульство Украины задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с осуждением нападения на охранника украинского консульства, которое произошло в Петербурге днем 19 февраля.

- Мы решительно осуждаем это нападение. Не приемлем любые противоправные действия в отношении сотрудников дипломатических и консульских учреждений, где бы они ни находились, - приводит слова Захаровой «Мойка 78».

При этом в Министерстве иностранных дел призвали Киев не политизировать инцидент и отметили, что петербургские врачи оказали всю необходимую помощь охраннику, консульства, получившему два ножевых ранения.

Напомним, что нападавшим оказался ранее судимый и психически нездоровый житель Санкт-Петербурга по имени Назар. Сейчас мужчина арестован, вопрос о его подсудности будет решен по результатам проведения медицинской экспертизы.