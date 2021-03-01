Суд Петербурга запретил несколько аниме-зарисовок в группе журнала «Каламбур»

Суд Петербурга запретил некоторую информацию в группе журнала "Каламбур" во "Вконтакте". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Что ни неделя, то новое судебное заседание в Санкт-Петербурге, касающееся запрета аниме. В этот раз на воображаемой скамье подсудимых оказались зарисовки из молодежного журнала «Каламбур», точнее, из официальной группы издания во «Вконтакте». Прокурор Центрального района нашел в сообществе несколько картинок, который противоречат законодательству России – попросту являются опасными и неприемлемыми.

Например, на одном из изображений аниме-персонаж, скажем так, расправляется со своим недругом, который ему в чем-то отказал. Пусть ситуация и обыграна комически, но с нарушением суд согласился.

- Административный истец просил признать запрещенной информацию по четырем ссылкам. Суд требования удовлетворил частично, признав информацию, распространяемую по первым трем ссылкам информацией, распространение которой в РФ запрещено, - коротко рассказали об исходе дела в объединенной пресс-службе судов Петербурга.