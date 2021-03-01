Смольный винит температурные качели в раннем появлении ям на дорогах Петербурга

В Смольном объяснили раннее появление ям на дорогах Петербурга. Фото: СОЦСЕТИ

Власти Санкт-Петербурга объяснили появление ям на городских дорогах в начале весны 2021 года. В соцсетях автолюбители то и дело жалуются на различные повреждения своих «ласточек» из-за «капканов» на проезжей части. Например, ранее «Комсомолка» писала об ужасном состоянии многострадальной Ситцевой улицы и опасной полосе, уходящей на КАД на Пискаревском путепроводе.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга настаивают, что причины множества ям вполне объективные.

- Главная причина – это частый переход температур через ноль. При положительной температуре снег на покрытии тает и просачивается во все, даже мельчайшие, трещины, - пишут «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу КРТИ.

Как итог – дорога плохо просыхает, а потом, при температуре ниже нуля, там замерзает влага, которая далее расширяется и уничтожает асфальт. Остается ждать скорых ремонтов.