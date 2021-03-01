Полиция объяснила внезапную смерть петербуржца в отделении МВД

Петербуржец внезапно умер в одном из отделений полиции. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге обнаружили мертвого мужчину в одном из отделений полиции. 23 февраля горожанина задержали за управление автомобилем без водительских прав, которых его лишили ранее. Ночью в участке он внезапно скончался. В городских СМИ тут же начали появляться версии о причинах летального исхода. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, виной всему, судя по словам медиков, сердечный приступ.

- По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо. Из-за этого он упал и потерял сознание, что видно на записях с камер видеонаблюдения. Правоохранители вызвали на место происшествия «скорую». Прибывшие медики констатировали его смерть. Установленной причиной летального исхода согласно результатам судмедэкспертизы стал сердечный приступ, - отметили в Главке.

Однако в полиции заверяют, что продолжают проводить проверку по факту трагедии, чтобы выяснить все ее обстоятельства.