Катер Росприроднадзора подтопило возле яхт-клуба на Петровской косе

На Петровской косе подтопило катер Росприроднадзора. Фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Катер Росприроднадзора, пришвартовавшийся у яхта-клуба на Петровской косе, оказался частично подтоплен в первый день весны. Специалисты ведомства тут же направились на место для проверки информации и выяснения, не загрязнило ли судно акваторию Малой Невки. По предварительной информации, вода проникла на катер из-за температурных качелей.

- Днем 1 марта произошло частичное поступление воды в трюм машинного отделения катера через кингстоны (клапаны – Прим. ред.). В результате судно приобрело осадку на 15 сантиметров выше ватерлинии. На судне оперативно откачали воду. Сейчас на катере организовали круглосуточное дежурство, - сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Позже специалисты установили, что угрозы загрязнения реки нет. На место даже выехали сотрудники Северо-Западной прокуратуры. Но и они не обнаружили каких-либо плохих для природы последствий. Однако ситуация все еще находится на контроле ведомства.