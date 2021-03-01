Петербургский МДТ ищет маленькую дворняжку на роль Муму

МДТ ищет собаку ан роль Муму. Фото: МДТ

Петербургский Малый драматический театр Европы объявил в своем Instagram о поиске собаки на роль в Муму в одноименном спектакле по мотивам рассказа Тургенева. Напомним, ранее у предыдущей четвероногой актрисы Глаши отнялись лапки. У малышки парализовало всю заднюю часть тела. Она уже полгода проходит тяжелую реабилитацию с переменными успехами. Тем временем в театре не могли поставить спектакль без ключевого персонажа. Отсюда и причина объявления.

- Друзья, чтобы продолжать играть один из наших заветных спектаклей, «Муму», мы ищем исполнительницу роли самой Муму и просим вашей помощи в поисках. Нам нужна девочка, дворняжка любой наружности, небольшого размера, около полуметра в холке. Фото и информацию можно прислать на почту mdtpr@mail.ru, - пишут сотрудники театра.

В письме от хозяев собак просят указать возраст питомца и его размер. В комментариях к публикации представитель театра надеется, что у прежней Муму, Глаши, все хорошо со здоровьем. Видимо, сотрудничество с прежней четвероногой актрисой прекращено.