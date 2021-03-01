Пожар вспыхнул в коммуналке на улице Савушкина

На улице Савушкина в Петербурге загорелась коммунальная квартира. Фото: vk.com/spb_today

Пожар произошел в коммунальной квартире в доме №41 на улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга. Очевидцы заметили огонь в 7 часов вечера и тут же сообщили обо всем в МЧС. Спасатели оперативно прибыли на место вместе с машинами скорой помощи и реанимации. Оказалось, что загорелась одна из комнат в «трешке» на первом этаже жилого дома.

- В комнате обгорела обстановка на площади четырех квадратных метров. В 19:51 пожар ликвидировали. Сведения о пострадавших сейчас уточняются. К тушению огня привлекли 3 единицы техники и 12 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, «скорая» никому не понадобилась.

- Техники много нагнали, сейчас уже только 2-3 пожарных машины осталось. «Скорых» 2 было вроде, никого не забрали... И то хорошо, что все целы, - пишет жительница соседнего дома Надежда.