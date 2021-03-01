Президента детского хоккейного клуба в Петербурге арестовали по обвинению растрате пожертвований на 20 млн рублей

Президента детского хоккейного клуба "МКМ" обвинили в многомиллионной афере. Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд отправил в СИЗО президента детского хоккейного клуба «МКМ» Дмитрия Матвеева, которого обвиняют в присвоении и растрате пожертвований на сумму около 20 млн рублей. Деньги предназначались команде в качестве благотворительной помощи от крупного банка. Но, как полагают следователи, от 31,6 млн рублей почти ничего не осталось благодаря хитрому директору.

Около 20 млн рублей на бумаге шли на покупку клубного автобуса, машины для заливки льда, спортинвентаря, оплаты за проживание в санаториях. По версии следствия, на самом деле средства припрятал в карман находчивый президент «МКМ».

- В июле 2019 года Матвееву предъявили обвинения и дали ему подписку о невыезде. Но в ходе предварительного следствия мужчина предпринял меры по сокрытию вещественных доказательств, склонял свидетеля к даче ложных показаний, продолжал нарушать избранную ему меру, - сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В следственном изоляторе Матвеев просидит минимум по 8 апреля 2021 года.