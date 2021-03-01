Мощный пожар уничтожил автопарк коммунальщиков в Светогорске

В Светогорске сгорел автопарк коммунальщиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сильный пожар произошел в автопарке коммунального предприятия, которое находится в городе Светогорске из Выборгского района Ленинградской области. Огонь выжег несколько сотен квадратов территории местного ЖКХ. Повреждена разнообразная техника. Власти 47-го региона обещают не оставлять местных жителей без коммунального обслуживания.

- Строительно-коммунальный блок постоянно контактирует с властями района и города, сейчас выясняем, сколько единиц и какой техники могут продолжать работу. Жителей города не бросим: снег, мусор, будут вывозить. При необходимости привлечем для помощи ресурсы Выборгского (Рощинского) ДРСУ, - сообщил замглавы правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Коммунальщики тем временем подсчитывают причиненный ущерб. Причины мощного пожара пока неизвестны. Среди людей, по предварительной информации, пострадавших нет.